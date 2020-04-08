Джакарта, , 13:50 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тжахжанто попросил курсантов помочь правительству и обществу справиться с пандемией COVID-19, сообщает Antara.

«Солдат должен быть способен действовать творчески и новаторски, реагируя на каждую существующую ситуацию. Курсанты могут многое сделать, чтобы помочь правительству и сообществу справиться с пандемией COVID-19», — заявил Хади Тжахжанто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что есть несколько стран, которые оказали помощь Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19.

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