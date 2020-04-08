Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Уровень образования недавно прибывших латиноамериканских иммигрантов в США достиг самого высокого уровня за, как минимум, последние 30 лет. Данные отражают изменения в том, откуда прибывают иммигранты, и повышение уровня образования в Латинской Америке и других регионах. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, который проанализировал данные Бюро переписи населения США. Под недавно прибывшими понимаются мигранты, приехавшие в страну не более, чем пять лет назад.

Четверть недавно прибывших латиноамериканских иммигрантов в возрасте 25 лет и старше имеют степень бакалавра или выше — это показатель 2018 года, для сравнения, в 1990 году таковых было лишь 10%. Быстро растет доля недавно прибывших латиноамериканских иммигрантов, окончивших среднюю школу — 67% в 2018 году по сравнению с 38% в 1990 году. Это увеличение помогло повысить уровень образования всех латиноамериканских иммигрантов и сместило группу в сторону высокопрофессиональных профессий, а не в сторону низкопрофессиональных.

Растущий уровень образования среди недавно прибывших латиноамериканцев помог сократить разрыв между этой группой и общим населением США. В 2018 году 33% взрослых американцев в возрасте 25 лет и старше имели по крайней мере степень бакалавра, что на 7 процентных пунктов выше, чем недавно прибывшие латиноамериканские иммигранты. Для сравнения, в 1990 году разрыв составлял 11 пунктов.