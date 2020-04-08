Москва, , 13:55 — REGNUM Уличные массовые мероприятия 9 мая стоит отменить даже при снятии режима самоизоляции в России. Акцию «Бессмертный полк» можно провести в виде публикаций в социальных сетях, сообщает 8 апреля пресс-служба одноимённого движения.

Организаторы шествия полагают, что «необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая». Память об участнике войны можно почтить и другими способами.

Так, желающие поучаствовать в акции могут опубликовать снимок своей семьи вместе с портретом фронтовика в соцсетях, снабдив его хештегами и рассказом о своём предке. Предлагается также разместить в соцсетях аватарку с журавликом, образцы которых появятся позднее, или сделать публикацию для онлайн-трансляции.

«Достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям», — добавили координаторы акции.

Читайте также: Акцию «Бессмертный полк» в России не отменят из-за коронавируса