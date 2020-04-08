Липецк, , 13:46 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов с представителями сфер ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих организаций 7 апреля провёл рабочее совещание о проблемах, возникающих во время мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, жители региона и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, освобождаются от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей до 1 января 2021 года, также в регионе отменяется отключение ресурсов за неуплату.

«Меры поддержки в период действия режима самоизоляции приняты, но претензий все равно много. Значит, работа проводится недостаточно эффективно. Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы помочь людям решить их проблемы», — потребовал Игорь Артамонов.

Потребителям рекомендуют воспользоваться онлайн-сервисами для передачи показаний приборов учета энергоресурсов. Ресурсоснабжающие организации также могут предоставить возможность рассрочки оплаты за ЖКУ в индивидуальном порядке. Все плановые коммунальные работы приостановлены, проводятся только аварийно-восстановительные работы.

Фонд капремонта приостановил начисление пени по оплате взносов для всех граждан. Кроме того, фонд готов предоставить беспроцентную рассрочку на погашение образовавшейся задолженности по уплате взносов на капремонт сроком на один год. При этом пени на долг не будут начисляться весь период рассрочки. Льготы на оплату коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам войны, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям продолжат предоставлять, даже если с 28 марта у них образуется задолженность. В регионе проверяют, как управляющие компании дезинфицируют подъезды, и для нарушителей принимаются меры реагирования. Игорь Артамонов поставил задачу в кратчайшие сроки определить управляющие компании тем жилым зданиям, которые сейчас их не имеют.

«У каждого дома должна быть обслуживающая организация, везде нужна уборка и дезинфекция», — заявил глава региона.

Пассажиропоток в общественном транспорте региона снизился до 80%, поэтому было уменьшено количество рейсов. При этом движение сохраняется между всеми районными центрами и Липецком, а также в самом областном центре. В девяти районах области главы приняли решение приостановить автобусное сообщение. С 6 апреля движение по обращениям жителей было восстановлено в городах Грязи и Усмань. С 1 апреля временно отменены автобусные перевозки по маршруту Липецк — Москва — Липецк, Елец — Москва — Елец по инициативе перевозчиков. Прекращено авиасообщение между Липецком Москвой. Не были запущены садоводческие маршруты, так как ими пользуются, в основном, пожилые граждане, входящие в зону риска по коронавирусу.

В общественном транспорте и такси и водители, и пассажиры должны носить защитные маски и перчатки. Обеспечивать средствами индивидуальной защиты липчан, которые продолжают работать, должны работодатели. Перевозчики дезинфицируют и проветривают транспорт, влажная уборка тротуаров и дорог проходит во всех муниципальных районах и городских округах. Оплачивать проезд липчанам советуют картами, чтобы избежать лишних контактов.

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