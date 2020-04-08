Липецк, , 13:42 — REGNUM Липецкая область вошла в число 17 регионов из 85, в которых выполнены все требования к развертыванию первого этапа инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА REGNUM, вопрос готовности госпитальной базы к приему пациентов с COVID-19 обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета РФ под руководством Сергея Собянина.

На площадях Липецкой областной клинической инфекционной больницы развернули госпиталь на 290 круглосуточных коек. Всего же в соответствии с рекомендациями Минздрава России предусмотрена госпитальная база совокупной мощностью 570 коек, 70% которой обеспечивается кислородом.

По поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова на цели, связанные с подготовкой госпитальной базы, создание запаса противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов, закупку санитарного автотранспорта, диагностических средств, развертывание обсерваторов для изоляции контактных из областного бюджета с начала года выделено более 180 млн рублей. Благодаря выделенному финансированию госпитальная база получила необходимое оборудование. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами и респираторами. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в объеме полуторамесячной потребности. Дополнительно за счет средств областного бюджета осуществляется закупка противовирусных и антибактериальных препаратов.

За счет выделенного главой региона гранта в миллион рублей в Липецкой областной клинической инфекционной больнице создан телемедицинский пункт. Там имеется все необходимое для телемедицинских консультаций с федеральными центрами и медицинскими организациями области. Возможность непосредственно получить рекомендации от лучших специалистов России поможет добиться успешных результатов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, считает глава региона.

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