Киев, , 13:43 — REGNUM Жители Украины должны перестать жечь сухую траву, иначе это приведёт к печальным последствиям. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала 2020 года на Украине произошло более 15 тыс. возгораний, в результате которых было уничтожено почти 18 тыс. гектаров экосистем.

«Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», — добавили в ГСЧС.

Напомним, в некоторых районах Белоруссии введён запрет на посещение леса, поскольку с начала года сгорели более 100 гектаров леса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные потушили открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, однако в другом месте было выявлено новое возгорание.

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