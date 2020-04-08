Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Ситуация с коронавирусом повлияла на всех жителей США, но восприняли ее по-разному. Если пожилые жители США чаще считают COVID-19 угрозой здоровью, то молодежь полагает, что вирус поставил под угрозу их финансовое благополучие, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Чем моложе жители США, тем чаще они заявляли, что коронавирус является угрозой только их финансам, но никак не здоровью: таковых в группе 18 029 лет — 32%, максимальный показатель среди всех возрастных групп (люди от 70 лет, для сравнения, давали такой ответ вдвое реже). В той же группе еще пятая часть опрошенных сочла, что коронавирус угрожает и здоровью, и доходам.

Люди молодого и среднего возраста — с 18 до 49 лет — крайне редко считают коронавирус угрозой исключительно здоровью (7%), в то время как самые пожилые в связи с вирусом реже беспокоятся за свои доходы (14%).