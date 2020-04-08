Минск, 8 апреля 2020, 13:36 — REGNUM Запрет на посещение леса введён в девяти районах Белоруссии, сообщили 8 апреля в пресс-службе министерства лесного хозяйства страны.
Речь идёт о четырёх районах Брестской области, четырёх районах Гомельской области и одном районе Минской области.
Данная мера введена в связи с пожароопасной обстановкой — с начала года в стране произошло более 270 лесных пожаров общей площадью возгораний свыше 100 гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пожарные зафиксировали ещё одно возгорание.
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