Вильнюс, , 13:23 — REGNUM По данным литовской полиции за сутки в целом по стране за нарушение режима самоизоляции оштрафовано 111 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В общей сложности за всё время режима карантина выписано 350 штрафов.

В двое больше полиция получила сообщений о нарушениях. Возбуждено несколько досудебных расследований. Так, одна женщина в Клайпеде, у которой диагностирован коронавирус, но она болеет в лёгкой форме, выходила на улицу для выгула своей собаки. В Вильнюсе 7 апреля из больницы через окно сбежала пациентка, которая также больна коронавирусом в лёгкой форме.

За нарушение режима самоизоляции в Литве введены штрафы в размере 500−1500 евро и от 1500 до 6000 евро для юридических лиц.

В Литве в целом диагностировано 912 случаев коронавируса, 15 человек скончались, 21 в настоящий момент находятся в реанимации.