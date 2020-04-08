Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Врачи проверили ещё 1 тысячу 566 человек на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За минувшие сутки удалось медики организовали 1 тысячу 675 исследований на COVID-19. Тесты, традиционнно, брались у тех жителей, кто имел показания.

За всё время с начала тестирования в лабораториях региона провели 28 тысяч 278 исследования. Обследовано 22 тысячи 573 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2020 года в Свердловской области подтвердили ещё пять случаев COVID-19. Теперь число заразившихся возросло до 56, но 25 из них уже выздоровели.

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