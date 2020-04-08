Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Многократные медицинские макси местного производства запущены в местные аптечные сети Грузии и уже на этой неделе появятся в свободной продаже, сообщила на брифинге 8 апреля министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее информации, сшитые грузинскими компаниями 400 000 медицинских масок на первом этапе получат четыре крупные аптечные сети — «Aversi», «PSP», «GPC» и «Pharmadepot». В дальнейшем поставки масок продолжатся.

«Так как сырье для производства масок Грузия закупает за рубежом, каждая такая маска обходится государству на сумму более 1 лари, но в аптечных сетях они будут продаваться по 50 тетри, и это будет субсидия со стороны государства. Владельцы аптечных сетей рассматривают эту акцию как социальный проект, поэтому свою цену надбавлять не будут», — сообщила Турнава.

По ее словам, аптеки самостоятельно отрегулируют процесс продажи масок с тем, чтобы их могли приобрести как можно больше граждан, и, вероятно, будет продавать каждому ограниченное количество, по 3 маски на покупателя.

Министр подчеркнула, что это специальные маски многократного пользования, которые при деликатной стирке можно будет использовать в течение нескольких недель.

На 8 апреля в Грузии фиксируется 208 случаев заражения коронавирусом, 48 вылечившихся граждан, 3 погибших. С начала пандемии коронавируса в Грузии медицинских масок в свободной продаже нет.