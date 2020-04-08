Тбилиси, , 13:20 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии выявлены и оштрафованы 158 нарушителей режима чрезвычайного положения и комендантского часа, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

В частности, 121 гражданин по всей стране был оштрафован за нарушение комендантского часа — передвижение по улице в период с 21:00 до 06:00 часов. 3 граждан нарушили запрет на скопление более 3 человек на публичном пространстве, а 4 не соблюдали установленную для закрытых пространств 2-метровую дистанцию, за что также будут платить штраф.

Еще двое граждан нарушили правила самоизоляции. А 31 человек оштрафован за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле. Как известно, в Грузии разрешены только перевозки пассажиров на легковых автомобилях и легковых такси, причем, кроме водителя, в автомобиле, на заднем сиденье, могут находиться только два человека.

Штраф для физических лиц при первом случае нарушения составляет 3000 лари, для юридических — 15 000 лари. Повторное нарушение грозит гражданам лишением свободы сроком до 3 лет.

На 8 апреля в Грузии фиксируется 208 случаев заражения коронавирусом, 48 вылечившихся граждан, 3 погибших. Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии с 21 марта, а с 31 марта по всей стране объявлен всеобщий карантин и в период с 21:00 до 6:00 часов действует комендантский час.