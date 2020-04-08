Тегеран, , 13:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана обнародовали новые данные по распространению коронавирусной инфекции в стране. Об этом 8 апреля говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число скончавшихся в стране превысило 4 тыс. человек, а число заразившихся достигло 67 тыс. человек. Количество выздоровевших в Иране приближается к 30 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего распространилась на всю планету. В настоящее время от заболевания COVID-19 скончались свыше 82 тыс. человек.

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