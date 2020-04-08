Тбилиси, , 13:14 — REGNUM С начала пандемии коронавируса до настоящего времени МИД Грузии и посольства и консульства Грузии за рубежом оказали материально-техническую помощь 2425 гражданам, заявил на брифинге 8 апреля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Он призвал СМИ и политиков не распространять дезинформации и по достоинству оценить те максимальные усилия, которые прилагают дипломатические представительства Грузии для оказания помощи своим согражданам.

Министр назвал и конкретные цифры по странам, в частности, 17 граждан получили помощь в Белоруссии, 24 — в Австрии, 217 — в Болгарии, 303 — в Германии, 181 — в Греции, 54 — в Испании. Всего жильем, продовольствием, предметами первой необходимости, консультациями были обеспечены граждане Грузии, находящиеся в 40 странах мира, заявил министр.

Он еще раз подчеркнул, что правительство Грузии за последние два месяца спецрейсами доставило на родину около 5000 сограждан, и сообщил, что процесс будет продолжен. Залкалиани призвал находящихся за рубежом граждан Грузии следить за информациями о назначении новых рейсов и быть на связи с посольствами и консульствами.

На 8 апреля в Грузии фиксируется 208 случаев заражения коронавирусом, 48 вылечившихся граждан, 3 погибших. Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии с 21 марта, а с 31 марта по всей стране объявлен всеобщий карантин и в период с 21:00 до 6:00 часов действует комендантский час.