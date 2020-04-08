Симферополь, , 13:16 — REGNUM Крымские правоохранители за сутки установили десять организаций, которые работали вопреки запрету. Об этом 8 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

«Десять организаций, работали вопреки запрету. 604 лица проверено по месту жительства, которым выданы предписания. В то же время задокументировали 16 нарушителей, которые не соблюдали установленные правила поведения в условиях ограничительных мероприятий. Троих несовершеннолетних на улицах поймали, которые находились без сопровождения взрослых беспричинно», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма заявили, что местные пенсионеры массово нарушают режим самоизоляции. В республике зарегистрировано 23 случая COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымские пенсионеры игнорируют режим самоизоляции — МВД