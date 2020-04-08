Симферополь, 8 апреля 2020, 13:16 — REGNUM Крымские правоохранители за сутки установили десять организаций, которые работали вопреки запрету. Об этом 8 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма заявили, что местные пенсионеры массово нарушают режим самоизоляции. В республике зарегистрировано 23 случая COVID-19.
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