Москва, , 13:13 — REGNUM Обеспокоенность состоянием здоровья российских граждан в тюрьмах США выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля на брифинге.

Он прокомментировал письмо посла России в США Анатолия Антонова министру юстиции США Уильяму Барру. По словам Пескова, российский дипломат попросил рассмотреть возможность выхода граждан России из тюрем США, где наблюдается коронавирус.

«Мы, безусловно, беспокоимся за состояние здоровья наших соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер заявил, что власти отпустили на свободу 1100 заключенных, которые не представляют угрозы для общества.

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