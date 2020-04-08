Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирск поступило 330 тысяч масок. И в ближайшее время их развезут по аптекам, сообщили в мэрии города.

«Это примерно трёхгодовой объём продаж в обычное время. Насколько хватит этой партии, предсказать сейчас сложно», — прокомментировал директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

В мэрии Новосибирска пообещали, что к вечеру сегодня, 8 апреля, маски поступят в продажу. Для предотвращения спекуляции может быть введено ограничение — максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски составит — 40 рублей.