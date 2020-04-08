Москва, , 13:17 — REGNUM Публикация деклараций о доходах президента России Владимира Путина и высокопоставленных госслужащих задержана не будет. Об этом сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, возможна ли задержка с опубликованием деклараций в связи со связанными с эпидемией коронавируса ограничениями. Песков опроверг такой вариант развития ситуации, подчеркнув, что отчеты будут подготовлены «по закону».

Срок предоставления госслужащими деклараций о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей установлен ежегодно до 1 апреля. Спустя примерно две недели после этого дня декларации публикуются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, как следует из поданной ранее декларации о доходах, президент России Владимир Путин заработал около 8,65 млн рублей. такие сведения публикуются с 2009 года на официальных интернет-порталах.

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