Сочи, Краснодарский край, , 13:08 — REGNUM Около 250 людей зрелого возраста стали слушателями курсов, которые для них организовал АНО «Народный университет города Сочи». Сначала занятия были очные, а с введением самоизоляции их перевели в онлайн-режим — и заметно расширили возможности, что стало крайне актуальны в период карантина. О том, как пенсионеры осваивают zoom и Instagram, корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор АНО «Народный университет города Сочи» Ирина Мезенцева.

Как рассказала Ирина Мезенцева, Народный университет города Сочи, являющийся некоммерческой организацией, цель которого — просветительская деятельность для зрелых людей, работает уже седьмой год.

«До самоизоляции мы практиковали очные встречи, были общие лекции, а также занятия по компьютерной грамотности и английскому языку. Потом присоединялись различные клубы, направления проекты. У нас и тогда действовал информационный чат для быстрого и оперативного оповещения. Сегодня в чате у нас около 250 человек, которые следят за объявлениями, также создалось много чатов по направлениям. Кроме того, люди делятся ссылками, присоединяются новые люди из других регионов», — уточнила директор университета.

Онлайн-занятия в университете тоже начали до самоизоляции — идея пришла к преподавателю английского языка, который опробовал несколько платформ, остановился на платформе zoom, и первый перевёл группы английского языка на онлайн обучение.

«За ним мы начали переводить в онлайн и общие лекции. Например, специалист по экологическому просвещения провела встречу «Птицы Сочи» в Международный день птиц. А затем в общем чате у нас потоком пошли полезные ссылки — где и какие музеи открыты онлайн, где и какие трансляции идут. Мы стали активными зрителями трансляций Большого театра. Сегодня Сочинский национальный парк проводит онлайн-экскурсию — на неё я отправила ссылку в чат: отправила информацию, объяснила, как можно подключиться», — рассказала Ирина Мезенцева.

Слушатели университета имеют доступ к лекциям, занятиям по компьютерной грамотности — на которых им, в частности, объясняют, как пользоваться современными интернет-платформами, также проводятся занятия по английскому языку

«У нас действовал очный литературный дискуссионный клуб — мы его также перевели в онлайн, в ближайшую пятницу его заседание будет посвящено Анне Ахматовой», — рассказала собеседница агентства.

При этом слушателям предлагается повысить и свою физическую активность: каждое утро есть возможность подключаться к онлайн-урокам энергетической гимнастики или йоги.

«В течение дня наши люди, при желании, очень заняты — это и физическая активность, и прогулки по музеям, и изучение английского языка. К нам поступают предложения провести те или иные занятия от других фондов. Сложности есть: для кого-то сложно было подключиться к ватсап, переходить по ссылкам, для кого-то — понять, как подключиться к эфиру: эти вопросы объясняются на курсах компьютерной грамотности», — уточнила Ирина Мезенцева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Краснодарском крае действует строгий режим карантина — запрещён выход из дома, кроме исключительных случаев. Особое внимание уделяется пожилым людям — именно для тех, кто старше 65, по мнению специалистов, опасность нового коронавируса особенно велика.