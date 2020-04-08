Амстердам, , 13:08 — REGNUM В ходе пресс-конференции 7 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в настоящий момент неизвестно, когда можно будет приступить к смягчению карантинных мер. По словам Рютте, смягчение карантинных мер возможно лишь в том случае, если население и дальше будет соблюдать эти меры.

Рютте указал на последние данные, которые указывают на выравнивание числа пациентов в реанимации. По его словам, эти данные дают повод к осторожному оптимизму, однако было ы серьёзной ошибкой считать, что они делают менее необходимым соблюдение карантинных мер.

Действие карантинных мер в Нидерландах продлено до 28 апреля. 21 апреля правительство рассмотрит вопрос о продлении или смягчении мер. Рютте назвал реальной возможность, что меры будут снова продлены. Премьер-министр осудил точку зрению, согласно которой интересы экономики требуют смягчения карантинных мер. Он предупредил, что не следует раздувать мнимые противоречия между здоровьем и экономикой. По мнению Рютте, немедленная отмена карантинных мер нанесёт вред и здоровью населения, и экономике.