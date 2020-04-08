Иерусалим, , 13:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля сможет отправлять голосовые сообщения на телефоны граждан, которые заблокировали текстовые сообщения ведомства, сообщает The Times of Israel.

Министерство начнет рассылать голосовые сообщения гражданам, которые должны уйти в режим изоляции. Согласно заявлению министерства, в настоящее время система автоматизирована для отправки голосового сообщения на устройство, которое заблокировало получение текстового послания.

Министр здравоохранения Яков Лицман, сам заболевший COVID-19, приветствует эту инициативу, говоря, что она «спасет жизни и предотвратит распространение коронавируса».