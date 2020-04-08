Магаданская область, , 13:08 — REGNUM Ещё один человек в Магаданской области госпитализирован с подозрением на коронавирус. Первичный анализ дал положительный результат. Мужчина прилетел из Москвы, пробыл три дня в Магадане, а потом поехал на автобусе в посёлок Сеймчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Колымы Сергей Носов призвал жителей к максимальной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. Он отметил, что 62-летний пассажир, прибывший из Москвы и не выдержавший режим самоизоляции, подверг риску заражения всех, кто с ним контактировал. Сейчас анализы пациента направлены в Новосибирск, медики ждут результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Хабаровском крае выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Все они подтверждены новосибирским центром «Вектор».

Ранее коронавирус был подтвержден у жителя Магаданской области.