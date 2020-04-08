Тбилиси, , 13:20 — REGNUM В фонд Stopcov, созданный для борьбы с COVID-19 в Грузии, на 8 апреля перечислили около 24 млн лари (примерно $7,6 млн по курсу). Данные о собранных средствах приведены на сайте фонда.

Сообщается, что пожертвования внесли почти 120 компаний. Также есть много физических лиц, которые перечислили с него свои деньги. Треть своей зарплаты решили причислять в фонд президент Грузии, члены правительства и парламента страны, генеральный прокурор и ряд чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии введены жесткие карантинные ограничения для того, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19 в стране. Это отрицательно сказывается на экономике и доходах граждан. Часть средств, собранных в фонд Stopcov, планируется направить на смягчение экономических последствий, связанных с распространением коронавируса.

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