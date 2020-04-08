Ижевск, , 13:04 — REGNUM В Удмуртии в настоящее время медики контролируют состояние 475 человек, которые могут быть заражены коронавирусом. В их числе 57 детей, сообщает минздрав республики.

При этом снизилось и число граждан, которые наблюдаются в стационаре. Госпитализировано в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в республике под наблюдением находились 1082 человека, из них — 96 детей. В Республиканской инфекционной больнице пребывали 66 пациентов.