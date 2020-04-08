Тюмень, , 13:03 — REGNUM В Тюменской области изменился порядок подтверждения наличия у людей новой коронавирусной инфекции. Если ранее результаты исследований подтверждались в федеральном научном центре «Вектор» в Новосибирске, то сейчас — в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала 2020 года в регионе проведено 20 769 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Проверяются лица, вернувшиеся из зарубежных поездок, а также контактировавшие с больным COVID-19, все заболевшие пневмонией, граждане старше 65 лет и медицинские работники с симптомами респираторного заболевания.