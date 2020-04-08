Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 8 апреля, признал, что из 912 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, 21 пациент в тяжёлом состоянии и находится в реанимации, восемь из них на искусственной вентиляции лёгких, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом 134 пациента лечатся в больницах, у остальных форма болезни лёгкая и они лучатся на дому. Ещё 32 пациента лечатся с кислородными масками, но не в реанимации.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. 15 человек скончались от COVID-19.