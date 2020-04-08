Аддис-Абеба, , 13:05 — REGNUM В правозащитной организации Amnesty International обратились с призывом к правительству Эфиопии об освобождении журналистов и оппозиционных политиков, которые остаются под стражей, несмотря на постановление суда об их досрочном освобождении. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, два журналиста из издания Oromia News Network и трое членов повстанческой группировки были арестованы почти месяц назад за то, что они якобы фотографировали в полицейском участке в крупнейшем административном штате страны, Оромия.

Как отмечают репортеры, правительство Эфиопии объявило об освобождении более 10 000 заключенных, чтобы избежать переполненности тюрем в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Среди амнистированных также были журналисты и члены группировки. В результате постановления об амнистии дела против них были прекращены, и на прошлой неделе властям было приказано обеспечить их освобождение, однако это, по словам правозащитников, так и не было сделано.

Чтобы попытаться остановить распространение вируса, власти Эфиопии также закрыли ряд судов, передают журналисты.