Вильнюс, , 13:01 — REGNUM Большинство граждан Литвы, оказавшись в других государствах в разгар пандемии коронавирусной инфекции и пожелавших вернуться домой, уже вернулись в Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 апреля.

Такие данные представил руководитель информационной группы при правительственной комиссии по ЧС Гедрюс Сурплис.

«Всего в представительства Литвы обратилось 6752 граждан Литвы, которые желали вернуться в Литву. С помощью государства или самостоятельно уже вернулись 6095 человек. Значит, осталось совсем немного тех, кто хотел вернуться», — сказал Сурплис.

По его словам, в настоящий момент поддерживается связь с ещё 180 гражданами Литвы, застрявшими в других странах.

В ночь на 8 апреля в Вильнюсе приземлился рейс из Лондона с 219 гражданами Литвы. Власти страны оказывают помощь жителям, которые застряли в иных странах во время командировок и отпусков, а тех, кто проживает вне Литвы на постоянной основе, просят переждать карантин на местах.