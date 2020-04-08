Тбилиси, , 12:59 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 13 новых случаев коронавируса, и общее число заболевших достигло уже 208 человек. По информации официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, за этот же период из больниц были выписаны 9 пациентов, а в целом от коронавируса вылечились 48 пациентов. В клиниках ожидают анализов еще нескольких пациентов и не исключают, что к концу дня число выздоровевших увеличится.

По-прежнему фиксируется 3 летальных случая, и это три женщины в возрасте 79, 82 и 86 лет, у которых вирусная инфекция протекала на фоне тяжелых осложнений и хронических заболеваний.

В режиме карантина содержатся 4682 человека, в стационарах остаются 375 пациентов.