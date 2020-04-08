Москва, , 13:05 — REGNUM Из-за снижения спроса РЖД изменит график поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба РЖД.

Из-за снижения спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также введением режима самоизоляции с 13 по 29 апреля 2020 года будет сокращено количество курсирующих «Сапсанов».

По новому графику «Сапсаны» по направлению Москва — Санкт-Петербург и обратно ежедневно будут совершать восемь рейсов во встречном направлении — по четыре в каждую сторону.

Пассажирам, купившим билеты на поезда №753, 771Н (только на участке Санкт-Петербург — Москва), 775, 754, 772, 776 предложат места с сохранением условий проезда и класса обслуживания в поездах «Сапсан» №755, 773, 777, 756, 774, 778 соответственно.

В течение полугода также можно будет вернуть деньги за билеты без каких-либо комиссий и сборов.