Симферополь, , 12:59 — REGNUM Правоохранители Крыма регулярно выписывают предписания и провожают домой пенсионеров, которые нарушают режим самоизоляции и гуляют на улице. Об этом 8 апреля заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

«За прошедшие сутки 315 пожилых граждан были установлены на улицах. Эта цифра остается стабильной и не уменьшается. Предписания всем выданы, пенсионеры отправлены по домам», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 23 случая COVID-19. Помимо этого в Армянске закрыли на карантин больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.

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