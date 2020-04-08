Симферополь, 8 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Правоохранители Крыма регулярно выписывают предписания и провожают домой пенсионеров, которые нарушают режим самоизоляции и гуляют на улице. Об этом 8 апреля заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 23 случая COVID-19. Помимо этого в Армянске закрыли на карантин больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
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