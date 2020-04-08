Калининград, , 12:53 — REGNUM По данным федерального оперативного штаба, в Калининградской области за минувшие сутки диагностирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день, 8 апреля, общее число заболевших в регионе достигло отметки в 49 случаев.

В целом по России зафиксировано 1175 новых случаев COVID-19.

Днём ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что с 6 апреля лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно.