Москва, , 12:50 — REGNUM Сейчас в России, да и во всем мире, очень сложное время. Ситуация с коронавирусом коснулась всех, независимо от профессии. А творческих людей вообще «парализовала», заявила корреспонденту ИА REGNUM российская актриса театра и кино, каскадёр, певица Ольга Кабо.

«Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно. Уверена, в любые времена искусство должно жить в наших душах — должна звучать музыка, поэзия, прекрасная литература.

Сейчас сложно прогнозировать, что будет дальше, но очень бы хотелось, чтобы мы нашли пути взаимодействия — артисты и зрители. А для этого каждый должен продолжать заниматься любимым делом. Ни в коем случае нельзя замыкаться в себе, нужно искать пути взаимодействия, пути преодоления этого кризиса.

Мы едины в желании жить, читать, творить, петь, писать картины, танцевать и создавать музыку. И, конечно, дарить наше творчество тем, кто в нем нуждается.

Очень важно, что к нашему творческому общему хештегу #homeartchallenge присоединяются и артисты, и художники, и режиссеры, и музыканты, и дизайнеры, и журналисты — люди неравнодушные, сильные и талантливые.

Талантливые артисты и ведущие: Алика Смехова, Нина Шацкая, Елена Захарова, Марина Александрова, Екатерина Волкова, Александр Олешко, Дарья Повереннова, Вячеслав Манучаров, Дмитрий Караневский, Альберт Жалилов, Михаил Черняк, Анна Яновская, Алла Довлатова, Эрнест Мацкявичюс, Анна Муравина, Алиса Толкачева, Олег Газманов, Олег Митяев и многие другие запускают новые волны и подхватывают друг друга в нашем творческом обмене…

Очень приятно, что люди поддерживают творческий дух и тоже выкладывают свои видео, мы смотрим друг на друга и радуемся! Такой компанией подключившихся к марафону #ЖитьТворитьЛюбить мы обязательно победим хандру и грусть.

Искусство отрывает человека от быта, от проблем, спасает от страха и неуверенности в завтрашнем дне, позволяет жить и дышать.

Мне приятно, что марафон поддержала и замечательная народная артистка Чечни Хава Ахмадова, художественный руководитель Драматического театра в городе Грозный. То есть марафон приобретает Всероссийский и даже международный масштаб.

У творчества нет границ. Оно вне времени и пространства. Призываем по-прежнему наших любимых зрителей #оставаться дома и быть нам всем пока в режиме online», — высказала свое мнение Ольга Кабо.

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