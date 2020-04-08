Псков, , 12:59 — REGNUM Власти Псковской области разрешили возобновить работу некоторым организациям, чья деятельность ранее была полностью остановлена из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь жители смогут посещать салоны красоты, сотовой связи, нотариальные конторы, а также беспрепятственно приобрести автозапчасти и цветы. Об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб региона.

Отметим, за прошедшие сутки в Псковской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции. Из-за чего местные власти разработали новый пакет документов, дающих послабление местному бизнесу и предпринимателям.

Так, новым указом губернатора, который начал действовать в среду, 8 апреля, при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий разрешена деятельность салонов сотовой связи, салонов красоты и парикмахерских. Они вновь могут вернуться к работе, но при условии, что посещение их возможно только по предварительной записи и при условии одновременного нахождения в помещениях не более четырех человек, включая сотрудников.

Кроме того, указом губернатора расширен и перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности персонала. Помимо прочего работодатель должен разделять рабочие потоки, организовать работу в несколько смен и обеспечить разобщение коллектива, в том числе соблюдение сотрудниками социальной дистанции. Такие же ограничительные меры предписаны и нотариальным конторам, которые также могут вернуться к работе.

«Отдельные мероприятия касаются организации работы столовой, кафе или другого пункта общественного питания, которые действуют на предприятии», — уточняют в оперштабе региона.

Согласно документу, увеличен и перечень непродовольственных товаров первой необходимости, торговля которыми в период действия ограничительных мероприятий также разрешена. Теперь псковичи могут приобрести автозапчасти, включая смазочные материалы, камеры, шины, покрышки, а также строительные и отделочные материалы. Кроме того, в перечень включены саженцы, семена, а также срезанные цветы, пригодные для составления букетов.

«Постановлением Администрации Псковской области с 8 апреля дополнен перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации о нерабочих днях. В него вошли автомобильные мойки, предприятия лесоводства и лесозаготовок, а также фирмы, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений», — подчеркнули в оперштабе.

Также разрешено функционирование и государственных учреждений, осуществляющих лесной и охотничий надзоры, организаций по пошиву средств индивидуальной защиты. Дополнительное внимание уделено предприятиям, входящим в федеральный перечень системообразующих, которые имеют неисполненные государственные, оборонные и экспортные контракты, заключенные до 30 марта текущего года.

«Они смогут продолжить работать при соблюдении необходимых санитарно-противоэпидемических мер», — говорится в сообщении.

На утро 8 апреля в Псковской области проведено 2769 тестов на коронавирус. Госпитализировано 18 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 14, с подозрением на коронавирус — 5 человек. Выздоровело пять человек, два человека скончались.

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