Москва, 8 апреля 2020, 12:47 — REGNUM Проект ОНФ «Регион Заботы» и благотворительная организация «Перспективы» совместно с Центром Лечебной Педагогики и другими НКО, работающими с детьми и взрослыми, обратились к Министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением определить правила работы учреждений стационарных организаций соцзащиты в условиях пандемии. Ранее 6 апреля Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством просвещения, Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором направили в органы высшей исполнительной власти регионов «Письмо о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социального обслуживания», в котором было учтено большинство предложений и рекомендаций некоммерческих организаций.
В сложившейся эпидемиологической ситуации в значительно более серьезной опасности, находятся проживающие в психоневрологических и иных интернатных организациях. В скученных и стесненных условиях в государственных интернатах по всей России проживает до 300 тысяч человек. Значительная часть проживающих — это пожилые люди с хроническими заболеваниями. В зоне особого риска находятся маломобильные граждане в отделениях милосердия, у которых любые респираторные заболевания протекают особенно тяжело.
Риски лавинообразного распространения инфекции в интернатах обусловлен комплексом негативных факторов: уплотненные условия проживания, коридорный тип устройства зданий, большие столовые и единые банно-прачечные комплексы, низкий уровень и качество медицинской помощи, дефицит средств индивидуальной защиты и отсутствие в штате таких организаций эпидемиологов и инфекционистов. При этом нехватка и сменный режим работы персонала, который во многих регионах страны проживает в больших семьях, включающих несколько поколений, и добирается до работы общественным транспортом, может свести эффект от карантина в учреждениях социальной защиты к минимуму.
С 20-х чисел марта волонтерам и сотрудникам благотворительной организации «Перспективы», с которой проект ОНФ «Регион заботы» сотрудничает в рамках реформы ПНИ, запретили доступ к подопечным в интернаты Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса. Специалисты «Перспектив» подчеркивают, что пандемия требует иного подхода к организации работы персонала, чем просто запрет на вход всем, кроме сотрудников. «Наши наиболее ослабленные подопечные — дети и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями развития — нуждаются в особой помощи и эмоциональном контакте. Более того, самые большие риски распространения вируса возникают именно там, где люди живут не дома, а в больших учреждениях», — отмечают они. Аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах страны.
В этой связи, при поддержке проекта Общероссийского народного фронта «Регион Заботы» и «Перспективы» вместе с ЦЛП и другими НКО, работающими с детьми и взрослыми в интернатах, обратились к Министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением установить правила работы учреждений в условиях пандемии, при которых минимизировалась бы опасность заражения пациентов, но не снижалось бы качество их жизни.
Результатом продуктивного диалога НКО с полномочными представителями Правительства РФ стало письмо Минтруда от 6 апреля 2020 г. с рекомендациями обеспечить допуск в интернаты представителей НКО, оказывавших профессиональную помощь в уходе за проживающими и до начала ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.
В письме также рекомендовано временно передавать проживающих в интернатах граждан (при их согласии) на сопровождаемое проживание в негосударственные организации социального обслуживания или к родственникам в домашние отпуска, а также предусмотреть возможность дистанционного общения с родными, близкими и друзьями и обеспечить допуск в интернаты представителей некоммерческих организаций, оказывающих персоналу помощь в уходе. Кроме того, в письме особое внимание уделено необходимости оказания пациентам психологической помощи и организации прогулок на свежем воздухе.