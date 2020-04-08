Москва, , 12:47 — REGNUM Проект ОНФ «Регион Заботы» и благотворительная организация «Перспективы» совместно с Центром Лечебной Педагогики и другими НКО, работающими с детьми и взрослыми, обратились к Министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением определить правила работы учреждений стационарных организаций соцзащиты в условиях пандемии. Ранее 6 апреля Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством просвещения, Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором направили в органы высшей исполнительной власти регионов «Письмо о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социального обслуживания», в котором было учтено большинство предложений и рекомендаций некоммерческих организаций.

В сложившейся эпидемиологической ситуации в значительно более серьезной опасности, находятся проживающие в психоневрологических и иных интернатных организациях. В скученных и стесненных условиях в государственных интернатах по всей России проживает до 300 тысяч человек. Значительная часть проживающих — это пожилые люди с хроническими заболеваниями. В зоне особого риска находятся маломобильные граждане в отделениях милосердия, у которых любые респираторные заболевания протекают особенно тяжело.

Риски лавинообразного распространения инфекции в интернатах обусловлен комплексом негативных факторов: уплотненные условия проживания, коридорный тип устройства зданий, большие столовые и единые банно-прачечные комплексы, низкий уровень и качество медицинской помощи, дефицит средств индивидуальной защиты и отсутствие в штате таких организаций эпидемиологов и инфекционистов. При этом нехватка и сменный режим работы персонала, который во многих регионах страны проживает в больших семьях, включающих несколько поколений, и добирается до работы общественным транспортом, может свести эффект от карантина в учреждениях социальной защиты к минимуму.

С 20-х чисел марта волонтерам и сотрудникам благотворительной организации «Перспективы», с которой проект ОНФ «Регион заботы» сотрудничает в рамках реформы ПНИ, запретили доступ к подопечным в интернаты Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса. Специалисты «Перспектив» подчеркивают, что пандемия требует иного подхода к организации работы персонала, чем просто запрет на вход всем, кроме сотрудников. «Наши наиболее ослабленные подопечные — дети и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями развития — нуждаются в особой помощи и эмоциональном контакте. Более того, самые большие риски распространения вируса возникают именно там, где люди живут не дома, а в больших учреждениях», — отмечают они. Аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах страны.

В этой связи, при поддержке проекта Общероссийского народного фронта «Регион Заботы» и «Перспективы» вместе с ЦЛП и другими НКО, работающими с детьми и взрослыми в интернатах, обратились к Министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением установить правила работы учреждений в условиях пандемии, при которых минимизировалась бы опасность заражения пациентов, но не снижалось бы качество их жизни.

Результатом продуктивного диалога НКО с полномочными представителями Правительства РФ стало письмо Минтруда от 6 апреля 2020 г. с рекомендациями обеспечить допуск в интернаты представителей НКО, оказывавших профессиональную помощь в уходе за проживающими и до начала ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

В письме также рекомендовано временно передавать проживающих в интернатах граждан (при их согласии) на сопровождаемое проживание в негосударственные организации социального обслуживания или к родственникам в домашние отпуска, а также предусмотреть возможность дистанционного общения с родными, близкими и друзьями и обеспечить допуск в интернаты представителей некоммерческих организаций, оказывающих персоналу помощь в уходе. Кроме того, в письме особое внимание уделено необходимости оказания пациентам психологической помощи и организации прогулок на свежем воздухе.

«Это очень важный документ, который свидетельствует о внимании правительства к возникшим проблемам и об озабоченности судьбой самой беззащитной части общества — людей, которые находятся в интернатах. При проникновении коронавирусной инфекции смертность в интернатах может составить 40%, в том числе в отделениях милосердия — до 100%. Опыт стран, проходящих пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, подтверждает актуальность этих цифр и необходимость особого внимания к интернатам. Простое введение жесткого карантина в стационарных учреждениях социального обслуживания, увы, ни в одной стране не привело к желаемому результату», — отметила автор проекта ОНФ «Регион Заботы» Анна (Нюта) Федермессер.

«Сейчас мы получаем бесценный опыт. Здесь важно проявлять человечность во всем. Если в замкнутом пространстве находится 800 нездоровых людей, а к ним каждый день на общественном транспорте приезжают 600 сотрудников — карантин там обеспечить невозможно. Ситуация сложная. Очень важно действовать сообща, используя опыт и предложения некоммерческого сектора. И я очень благодарна всем органам исполнительной власти за готовность оперативно реагировать на запросы общества в сегодняшней быстро меняющейся ситуации», — подчеркнула Анна Федермессер.