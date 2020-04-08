Уфа, , 12:50 — REGNUM Здание родильного дома при Республиканской клинической больнице имени Куватова (РКБ им. Куватова) попало под действие постановления санитарного врача, поэтому новых пациенток туда не принимают. Об этом 8 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, в этом роддоме идет плановая выписка. Беременных женщин, которые ранее намеревались рожать в этом роддоме, с понедельника перенаправляют в другие родильные дома и перинатальные центры. Они получают помощь в других медучреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что РКБ им. Куватова была закрыта на карантин в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В ней 5 апреля скончалась 80-пациентка, а 7 апреля стало известно, что женщина была носителем COVID-19. Специалисты установили, что причиной смерти пациентки стало другое заболевание, которое никак не связано с новым коронавирусом.

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