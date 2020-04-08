Москва, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение о привлечении медиков, работающих в санаториях, к борьбе с коронавирусом. Он принял участие 8 апреля в заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ.

Он обратился к эпидемиологам из медорганизаций, где развёрнуты и разворачиваются инфекционные койки.

«Обращаю внимание регионов — это ваши полномочия: следует привлечь таких специалистов в том числе из санаторно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают», — сказал Мишустин.

Глава правительства попросил использовать этот кадровый ресурс.