Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Представители Шведских демократов, одной из трех самых влиятельных политических сил в Швеции, хотят видеть наличие обязательных требований по защите полости рта в системе здравоохранения страны. Лидер партии Джимми Окессон также хочет, чтобы правительство страны, контролируемое Социал-демократической рабочей партией, предоставило более четкие директивы касательно индивидуальных средств защиты во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 8 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

Шведские демократы хотят сделать обязательным использование средств защиты полости рта для тех медиков и членов персонала, кто занимается предоставлением медицинских услуг, особенно для пожилых людей.

Шведские демократы требуют, чтобы правительство предоставило общественности четкие указания относительно защиты полости рта.

Согласно некоторым исследованиям, коронавирусная инфекция заражает людей еще до того, как у человека появляются симптомы. Поэтому в других странах, в том числе в Соединенных Штатах, людям рекомендуется носить маски, чтобы не заразить друг друга.

«Шведские демократы требуют, чтобы правительство издало четкие директивы для общественности о том, как следует использовать средства защиты полости рта во всех местах, где люди встречаются друг с другом», — написал Окессон и в газете Aftonbladet.