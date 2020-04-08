Пенза, , 12:50 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, в Пензенской области подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В целом, в регионе зарегистрировано 52 случая коронавируса.

Реанимационную помощь оказывают двум пациентам, они находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Состояние остальных зараженных оценивается как удовлетворительное, стабильное. У нескольких пациентов диагностирована вирусная пневмония, есть подтвержденные пациенты с симптомами ОРВИ, их на порядок больше. Данную информацию представила руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области под медицинским наблюдением находятся 4 740 человек. На 7 апреля общее количество граждан с коронавирусной инфекцией — 51 человек. Но пик заболеваемости, по мнению эпидемиологов, не пройден.

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