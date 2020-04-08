Красногорск, , 12:38 — REGNUM На сегодняшний день в России новым типом коронавирусной инфекции заразились более 8,7 тыс. человек. Положительный результат на COVID-19 дали тесты у 8762 пациентов в 81 регионе страны. Об этом 8 апреля сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, за последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Больше всего заболевших — в Москве (48 человек). Столица также удерживает лидирующие позиции по общему числу выявленных случаев коронавируса. Всего с начала пандемии был зарегистрировано 5841 случай.

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Добавим, что за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 86 человек. При этом пять человек скончались — двое в Московской области, по одному пациенту умерло в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 7 апреля 2020 года под медицинским наблюдением остаются 180 315 человек. За весь период пандемии коронавируса в России от этого заболевания скончались 63 человека.

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