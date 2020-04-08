Ташкент, , 12:37 — REGNUM Две китайские компании направили в Узбекистан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкентской области.

Два китайских инвестора работают в Ахангаранском районе Ташкентской области. Гуманитарный груз состоит из 200 инфракрасных термометров, 2 тыс. комплектов тестов и 20 тыс. медицинских масок.

Отметим, одна из китайских компаний, отправивших помощь, — Anhui Conch Cement намерена вложить $200 млн в строительство цементного завода в Ташкентской области. Проект позволит создать 300 новых рабочих мест, а производительность завода составит 2,2 млн цемента в год.

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