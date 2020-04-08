Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Выбросы углекислого газа в мире сократились во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но теперь эксперты предупреждают, что экономический кризис может негативно сказаться на инвестициях в возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Дэвид Килберг из Шведского общества охраны природы акцентирует внимание общественности на важность того, чтобы правительства стран не отказывались от достижения поставленных целей в области климата и окружающей среды во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«После завершения кризиса с коронавирусной инфекцией климатический кризис останется. Все знают это, и все знают, что мы должны провести большие изменения в этом вопросе», — заявил Килберг.

Килберг считает, что решения могут быть найдены, например, в переподготовке персонала, который был уволен из отраслей с высоким уровнем выбросов, для их дальнейшей трудовой деятельности в так называемых зеленых рабочих местах.