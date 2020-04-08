Москва, , 12:35 — REGNUM До окончания кризисной ситуации в мире члены Международной команды волонтеров 75-летия Победы будут на постоянной основе оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Данные меры активисты Движения оказывают в связи с принятием особых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, молодые активисты из Будапешта доставляют необходимые продукты питания и лекарства пожилым людям, которые сейчас находятся в группе риска и не имеют возможности сделать это самостоятельно.

«В Венгрии сейчас продуктовые магазины и аптеки работают в ограниченном режиме, да и просто так на улицу выходить нельзя. Поэтому мы каждую неделю обзваниваем ветеранов: узнаем их самочувствие, спрашиваем, нужно ли что-то купить. Кроме того, у каждого ветерана в Будапеште есть наши личные номера телефонов. На прошлой неделе блокадница Ленинграда Нина Васильевна Тихомирова сообщила, что ей необходимо забрать лекарства из аптеки. В условиях карантина съездили и помогли с этим вопросом», — рассказал координатор проекта в Венгрии Валентин Антонов.

Обзванивают ветеранов и в Айзербайджане: деятельность волонтеров там одобрили в Министерстве социальной защиты населения. Также соответствующую акцию «Позвони ветерану» запустили активисты из Тирасполя. А в Молдове помимо еженедельных звонков добровольцы предоставляют ветеранам продуктовые наборы.