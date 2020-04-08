Владикавказ, , 12:33 — REGNUM В Северной Осетии некоторые лица пытаются заработать себе славу на теме коронавируса. По их мнению, этого заболевания не существует на самом деле, а в республике нет заболевших. Так, в частности, утверждает блогер, хореограф и оперный певец Вадим Чельдиев.

Попытку проникнуть в республиканскую больницу скорой помощи его сторонники предприняли 7 апреля. Они требовали показать им реально находящихся в лечебном учреждении граждан, проходящих лечение от Covid-19.

«Сегодня утром на территорию КБСП ворвались двое неизвестных и требовали предъявить им доказательства наличия коронавируса и заражённых. Напомним, ранее общественный активист Вадим Чельдиев активно распространял информацию, что коронавирус является выдумкой властей и призывал горожан на протестный митинг», — сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте» Коронавирус. Оперштаб Северной Осетии-Алании.

Как сообщает портал medialeaks, Чельдиев призывает граждан выйти на митинг против «лжи» о коронавирусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 7 апреля скончался первый заразившийся коронавирусной инфекцией. 83-летний пациент умер от пневмонии с тяжелой патологией. Всего в регионе на 8 апреля выявлено 15 подтвержденных случаев Covid-19.