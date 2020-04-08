Калуга, 8 апреля 2020, 16:18 — REGNUM Калужская область заняла второе место в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, набрав 86 баллов. У лидера — Московской области — 87 баллов из 132 возможных. Третье место у Тульской области — 84 балла. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам министерства строительства и ЖКХ области
В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвовали 84 региона России. Оценка в 2020 году проводилась по 35 критериям, среди которых — доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды.
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