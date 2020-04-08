Уфа, , 12:40 — REGNUM Список больниц, которые частично, либо полностью закрыты на карантин в Башкирии, озвучили 8 апреля на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По словам, и.о. начальника отдела управления республиканского Роспотребнадзора Венера Изикаева, на карантин закрыты два отделения в Октябрьской городской больнице № 1.

Кроме этого, отметил он, закрыта Белебеевская центральная больница. В Бирской больнице закрыты на карантин хирургический и терапевтический корпуса.

Отмечается, что во всех лечебных учреждениях проходят противоэпидемические мероприятия. Сотрудники дезинфицируют помещения. Кроме этого проводится отбор биологического материала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе была закрыта на карантин РКБ им. Куватова.

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