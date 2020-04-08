Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В поселке Гончарово Выборгского района Ленинградской области выявлено десять заразившихся новой коронавирусной инфекцией людей. Об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19. При этом население поселка Гончарово — всего около полутора тысяч человек.

Напомним, по данным на 8 апреля в Ленинградской области всего зафиксировано 94 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (с учетом 32 новых за последние сутки). Однако большая часть зараженных выявлена не в городах региона с несколькими десятками тысяч жителей, а в небольшом поселке Выборгского района.

По официальным данным, в поселке Гончарово на сегодняшний день зафиксировано 10 случаев заражения, в соседнем поселке Перово — два, а в райцентре, городе Выборге — шесть случаев заражения.

По данным СМИ, источником заражения в Гончарово и Перово стал мужчина, вернувшийся с COVID-19 из Финляндии и собравший гостей на крестины ребенка.

В одном из самых крупных и густонаселенных районов региона — Всеволожском, несколько городов которого расположены в непосредственной близости к Санкт-Петербургу, число зараженных достигло 36 человек. Большая их часть — по восемь человек — проживает в многонаселенных городах Кудрово и Мурино. В районном центре Всеволожске — пять зараженных. В деревнях с многоэтажной застройкой — Энколово и Новое Девяткино — насчитывается по три и два зараженных, соответственно.

В Гатчинском районе Ленобласти суммарное число заразившихся коронавирусом составляет 10 человек, наибольшее число — в Гатчине (пять человек). В населенных пунктах Тайцы, Никольское, Рождествено, Большево, Суйда — по одному.

Заразившихся коронавирусом в городах других районов, таких как Кингисепп — три человека, Тихвин — шесть человек, Сосново и Нурма — по два человека.

Всего с начала пандемии в Ленобласти не зафиксировано ни одного летального исхода и есть три полностью выздоровевших пациента.

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