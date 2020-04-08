Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения Швеции подтвердил утверждение многих других вирусологов, что многие могут переносить коронавирусную инфекцию, не чувствуя себя при этом плохо. Таким образом, коронавирус распространяется в обществе без каких-либо симптомов. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба.

«Распространение в обществе происходит, когда мы его вообще не видим. Это может касаться до девяти из десяти случаев, когда не наблюдается многих симптомов. Но мы не знаем точно, потому что, к сожалению, целенаправленные исследования не проводились. Поэтому сейчас надо обходить и рандомным образом проверять довольно большую группу людей, чтобы посмотреть, есть ли у них антитела», — заявил Тегнелл.

На вопрос журналистов, может ли проведенное тестирование дать точный результат, Тегнелл сказал, что тестирование как таковое не может показать, сколько людей переболело коронавирусом. Тем не менее, результаты теста могут подтвердить случаи заражения.

«Мы проверяем, сколько людей несут в себе этот вирус. Однако это не покажет, сколько людей было заражено вирусом», — пояснил Тегнелл.