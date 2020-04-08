Ставрополь, , 12:37 — REGNUM Видеоуроки для школьников Ставрополья, у которых нет возможности пользоваться электронными ресурсами во время дистанционного обучения, могут начать транслировать на краевых телеканалах. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова по итогам его рабочей встречи с министром образования края Евгением Козюрой.

В настоящее время на Ставрополье идет подготовка к переводу школ региона на режим дистанционного образования. Начать его планируется с 12 апреля, когда в крае закончатся объявленные в связи с коронавирусом продленные каникулы. Преподаватели и учащиеся смогут пользоваться бесплатными обучающими платформами — на них уже зарегистрировано более 200 тыс. ставропольских школьников.

«С учениками, не имеющими возможности подключения к электронным образовательным ресурсам, будет проработана другая форма обучения. В частности, будет проработана возможность ежедневной трансляции видеоуроков на краевых каналах телевидения», — сказано в сообщении.

Детские сады на Ставрополье продолжат работать в формате свободного посещения. Дошкольные учреждения решено не закрывать, для того чтобы их могли посещать дети сотрудников организаций и предприятий, которым разрешено функционировать в «нерабочий» месяц.