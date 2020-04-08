Линчёпинг, Швеция, , 12:37 — REGNUM В Швеции в одном из отделений Университетской клиники Линчёпинга было проведено обследование среди около 50 сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. В результате тестирования оказалось, что половина персонала была инфицирована. У некоторых не было симптомов, но их все равно отправили домой. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Когда они получили положительные тестовые результаты, им пришлось идти домой, как будто если бы у них были симптомы. У нас не может быть персонала в отделе с положительными результатами», — заявил Бритт Окерлинд, врач-инфекционист из Эстергётланда.

Сообщается, что именно после того, как в отделении проходили лечение больные пациенты, руководство медицинского учреждения решило проверить всех сотрудников, независимо от того, имели ли они симптомы или нет, потому что ситуация с персоналом считалась критической. Половина сотрудников показала положительный результат на COVID-19. На момент проведения теста несколько из медиков чувствовали себя здоровыми или имели очень слабые проявления коронавирусной инфекции, такие как головные боли или небольшую заложенность носа.